Первая базовая станция отечественного производителя «Булат» запущена в Новгородской области

В деревне Кшентицы Новгородской области установлена и запущена в эксплуатацию первая в регионе базовая станция отечественного производителя «Булат». Работы выполнила компания «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который также реализуется в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Для подключения новой станции к существующей сети специалисты проложили более 20 км волоконно-оптического кабеля по опорам линий электропередачи. Благодаря реализации проекта жители Кшентиц получили возможность пользоваться качественной голосовой мобильной связью и скоростным интернетом стандарта 4G/LTE.

«Реализация проекта УЦН 2.0 продолжается, и важным моментом стало появление в нем базовых станций российского производителя оборудования “Булат”. Несомненно, это значимый шаг на пути к технологической независимости нашей страны. Базовые станции “Булат” хорошо себя показали в реальной эксплуатации, качество голосовой связи и мобильного интернета отвечает самым высоким требованиям. Так что, конечно, их будет становиться всё больше», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

В деревне Кшентицы Новгородского района проживает 118 человек. Населенный пункт расположен всего в 27 км от регионального центра, но находится в стороне от основных дорог. До момента ввода в эксплуатацию базовой станции деревня не входила в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов.

11 сентября представители регионального правительства, Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и «Ростелекома» совершили рабочую поездку в Кшентицы, где протестировали работу установленного оборудования и замерили скорость доступа к Сети.

«Появление связи и мобильного интернета в Кшентицах — это продолжение системной работы над устранением цифрового неравенства. Жители малонаселённых пунктов получают возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, доступными гражданам нашей страны. Это и государственные услуги в электронном виде, сервисы в здравоохранении, банковские приложения. Важно, что ключевые из таких сервисов остаются доступными даже в случае ограничений мобильного интернета в целях безопасности», - заметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

«Базовая станция от компании «Булат» — это современное и универсальное решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу в сетях двух поколений: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, а 4G/LTE — высокоскоростной мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах.