Первая базовая станция отечественного производителя «Булат» запущена в Новгородской области

В деревне Кшентицы Новгородской области установлена и запущена в эксплуатацию первая в регионе базовая станция отечественного производителя «Булат». Работы выполнила компания «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который также реализуется в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Фото здесь и далее: «Ростелеком»
Для подключения новой станции к существующей сети специалисты проложили более 20 км волоконно-оптического кабеля по опорам линий электропередачи. Благодаря реализации проекта жители Кшентиц получили возможность пользоваться качественной голосовой мобильной связью и скоростным интернетом стандарта 4G/LTE.
В деревне Кшентицы Новгородского района проживает 118 человек. Населенный пункт расположен всего в 27 км от регионального центра, но находится в стороне от основных дорог. До момента ввода в эксплуатацию базовой станции деревня не входила в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов.
11 сентября представители регионального правительства, Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области и «Ростелекома» совершили рабочую поездку в Кшентицы, где протестировали работу установленного оборудования и замерили скорость доступа к Сети.
«Базовая станция от компании «Булат» — это современное и универсальное решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу в сетях двух поколений: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, а 4G/LTE — высокоскоростной мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка.
«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах.