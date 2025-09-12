Включить творог и сметану в рацион школьников рекомендовали псковичам

Начался новый учебный год, и для многих родителей главной задачей становится подбор правильного рациона для детей. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в ООО «ПсковАгроИнвест», в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» наряду с мясом, колбасами и деликатесами представлено разнообразие молочной продукции, которая богата кальцием и полезна для подрастающего организма.
Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»
Свежий творог и нежная сметана пользуются особой популярностью среди родителей, чьи дети отправились в школу. Эти полезные продукты отлично подойдут для полноценного завтрака или перекуса.
В сети представлена разнообразная линейка, в том числе молоко, кефир, творог, масло и сметана.