Общество

Включить творог и сметану в рацион школьников рекомендовали псковичам

Начался новый учебный год, и для многих родителей главной задачей становится подбор правильного рациона для детей. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в ООО «ПсковАгроИнвест», в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» наряду с мясом, колбасами и деликатесами представлено разнообразие молочной продукции, которая богата кальцием и полезна для подрастающего организма.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

Свежий творог и нежная сметана пользуются особой популярностью среди родителей, чьи дети отправились в школу. Эти полезные продукты отлично подойдут для полноценного завтрака или перекуса.

В сети представлена разнообразная линейка, в том числе молоко, кефир, творог, масло и сметана.