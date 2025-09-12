Банаевы из Струг Красных победили во всероссийском конкурсе «Семья года-2025»

Семья Банаевых из Струг Красных вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года — 2025». Супруги Анатолий и Снежана, а также четверо их взрослых сыновей отмечены в номинации «Семья защитника Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фотография: газета «Струги»
Жюри конкурса присудило победу семье из Псковской области за ее участие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни региона, достижения в воспитании детей, сохранение семейных, родственных и социокультурных традиций, а также другие достижения домочадцев.
Торжественная церемония награждения семьи состоится в октябре в государственном Кремлевском дворце в Москве.
Ранее семья Банаевых стала победителем регионального этапа конкурса «Семья года — 2025».
В правительстве отметили, что всероссийский конкурс «Семья года» — это ежегодное яркое и масштабное событие, которое объединяет все больше и больше семей из разных регионов России, связывает российские города и села, станицы и деревни нитью духовно-нравственных и семейных ценностей. В 2025 году конкурс проводится в десятый раз, в нем приняли участие более 10 тысяч семей.
Организаторами всероссийского конкурса являются министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.