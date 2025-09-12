Псковcкая обл.
Общество

Сергей Вострецов: СОЦПРОФ давно отстаивает принцип персонализации соцподдержки

12.09.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают выбор формы социальных услуг, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. 

В России стартовала важная кампания по выбору формы получения набора социальных услуг (НСУ) для граждан, имеющих право на федеральные льготы. Как сообщил Социальный фонд России, до 1 октября текущего года льготники могут определить, предпочтут ли они натуральную форму (бесплатный проезд, лекарства и санаторно-курортное лечение) или денежный эквивалент. Это ежегодное окно возможностей позволяет адаптировать поддержку под индивидуальные нужды, делая систему социальной защиты более гибкой и ориентированной на человека. 

Набор социальных услуг — это часть ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают ветераны, инвалиды, участники боевых действий и другие категории льготников. По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме, но если сумма ЕДВ превышает стоимость набора, разница выплачивается дополнительно. В 2025 году стоимость НСУ в денежном выражении составляет 1728,46 рубля, включая 1331,30 рубля на медикаменты и медизделия, 191,21 рубля на транспорт и 205,95 рубля на санатории. Выбор формы влияет на бюджет семьи: для кого-то натуральные услуги удобнее, а кому-то — наличные для других нужд. 

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает эту инициативу, подчеркивая ее роль в укреплении социальной справедливости. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил: «Выбор формы получения набора социальных услуг — это не просто формальность, а реальный инструмент предоставления полномочий для миллионов россиян, сталкивающихся с вызовами повседневной жизни. В эпоху, когда экономическая нестабильность и рост цен на базовые товары ставят под угрозу благополучие уязвимых групп, возможность перейти на денежную форму НСУ становится настоящим спасением. Это позволяет льготникам самостоятельно решать, как лучше распорядиться средствами: оплатить срочные медицинские расходы, транспорт или даже образование для детей. Профсоюзы СОЦПРОФ давно отстаивают принцип персонализации социальной поддержки, потому что один размер не подходит всем. Мы видим, как в регионах с удаленными территориями натуральная форма теряет актуальность, а денежные выплаты дают свободу выбора. Но важно помнить: переход на деньги необратим без повторного заявления, так что каждый должен взвесить все «за» и «против». СОЦПРОФ призывает правительство расширить такие опции, интегрируя их с профсоюзными программами по защите прав работников, чтобы социальная сеть России стала крепче и инклюзивнее. В итоге, это не только о деньгах — это о достоинстве и контроле над своей судьбой».

Чтобы воспользоваться правом выбора, льготникам нужно подать заявление через личный кабинет на портале Госуслуг, МФЦ или напрямую в Социальный фонд. Срок — до 1 октября 2025 года, и изменения вступят в силу с 1 января 2026-го. Эксперты СОЦПРОФ рекомендуют тщательно рассчитать личные расходы, чтобы избежать ошибок. Эта мера, по словам профсоюзных лидеров, демонстрирует прогресс в социальной политике, но требует дальнейшего совершенствования для полной охватности. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
