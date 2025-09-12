Общество

Ресторан «Стругановъ» открыл бронь на новогодние корпоративы

До Нового года ещё несколько месяцев, но пора задуматься о самом главном празднике в компании друзей и коллег.

Традиционно декабрь становится самым загруженным месяцем, поэтому самые удобные даты и залы разбирают заранее. В этом году праздничные вечера начинаются с 19 декабря и продолжатся до 29 декабря.

Гости смогут насладиться атмосферой уюта, фирменным меню и незабываемым новогодним настроением. С рестораном «Стругановъ» праздник становится главным мероприятием года.

Забронировать дату для своего коллектива можно уже сейчас по телефону: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjeY3HiW