Общество

Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда

Более тысячи детей из нуждающихся семей в Псковской области получили помощь от Детского фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Российского Детского фонда.

Фото: Детский фонд

На днях завершилась ежегодная благотворительная акция «Здравствуй, школа!», направленная на поддержку детей из малообеспеченных семей и воспитанников интернатных учреждений Псковской области. Благодаря объединённым усилиям благотворителей, партнёров и волонтёров 1 179 школьников получили всё необходимое для успешного начала учебного года. Дети обеспечены новыми рюкзаками и полными наборами канцелярских принадлежностей.

«Для многих детей из малообеспеченных семей новый портфель с учебными принадлежностями становится не просто материальной поддержкой, но и важным психологическим фактором. Возможность прийти в школу с таким же набором, как у одноклассников, помогает ребёнку чувствовать себя уверенно и комфортно в новом учебном году» — отмечает координатор программ Фонда Кристина Елецкая.

Детский фонд выражает благодарность всем участникам благотворительной акции «Здравствуй, школа!»:

благотворителям, оказавшим финансовую поддержку и предоставившим школьные принадлежности,

партнёрам, обеспечившим существенные скидки при закупке канцелярских товаров,

волонтёрам, вложившим своё время и энергию в формирование и распределение наборов.

Отметим, что Детский фонд проводит благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» с 1988 года. И планирует проведение подобных акций в будущем, чтобы как можно больше детей получили возможность учиться и развиваться в комфортных условиях.