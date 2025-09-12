Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда

Более тысячи детей из нуждающихся семей в Псковской области получили помощь от Детского фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Российского Детского фонда.
Фото: Детский фонд
На днях завершилась ежегодная благотворительная акция «Здравствуй, школа!», направленная на поддержку детей из малообеспеченных семей и воспитанников интернатных учреждений Псковской области. Благодаря объединённым усилиям благотворителей, партнёров и волонтёров 1 179 школьников получили всё необходимое для успешного начала учебного года. Дети обеспечены новыми рюкзаками и полными наборами канцелярских принадлежностей.
«Для многих детей из малообеспеченных семей новый портфель с учебными принадлежностями становится не просто материальной поддержкой, но и важным психологическим фактором. Возможность прийти в школу с таким же набором, как у одноклассников, помогает ребёнку чувствовать себя уверенно и комфортно в новом учебном году» — отмечает координатор программ Фонда Кристина Елецкая.
Детский фонд выражает благодарность всем участникам благотворительной акции «Здравствуй, школа!»:
Отметим, что Детский фонд проводит благотворительную акцию «Здравствуй, школа!» с 1988 года. И планирует проведение подобных акций в будущем, чтобы как можно больше детей получили возможность учиться и развиваться в комфортных условиях.