Что такое «хао» и кто ему научит?

Депутаты Госдумы снова обсуждают, какие иностранные языки должны изучать школьники. На этот раз речь зашла о китайском. Отношения России и Китая укрепляются в разных сферах, а значит и знание языка может быть полезным. Более того, уже пора вводить его в школьную программу - с такой инициативой выступил народный избранник Анатолий Вассерман.

Идея любопытная, но вызывающая сразу очень много вопросов. Китайский язык считается одним из самых сложных для изучения - под силу ли он будет среднестатистическому школьнику, которому нередко и английский дается с трудом? Действительно ли он так необходим жителям регионов, находящихся далеко от российско-китайской границы? И самое главное, если он появится в школьной программе - откуда возьмут такое огромное количество учителей китайского языка? Обозреватель Псковской Ленты Новостей поговорил с псковскими преподавателями-лингвистами об особенностях входящей в моду дисциплины.

Китайский требует понимания культуры

Пока в Псковском государственном университете кафедры китайского нет, но есть курсы изучения этого языка в Институте непрерывного образования (центра на базе ПсковГУ для тех, кто хочет освоить новую специальность или пройти профессиональную переподготовку - прим.ред.).

«Я преподавал там китайский в прошлом году. В моей группе были и школьники, и взрослые люди», - рассказал старший преподаватель кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Григорий Галковский.

По его словам, то, что его ученики разного возраста, - это здорово: «Когда они учат иероглифы, они опираются на свой жизненный опыт. Сам иероглиф состоит из элементов, у каждого элемента есть смысл. Иероглиф - это по сути рисунок ситуации. Например, иероглиф «хао» - «хорошо». Что такое «хорошо» для китайца? Иероглиф состоит из двух частей: женщина и ребёнок. Я спрашиваю: «А что в женщине с ребенком хорошо?» И все отвечают по-своему. Те, кто помладше, говорят одно («в автобусе место уступают»), у взрослых - другие ответы. Что из этого правильно? На самом деле - все, потому что это личная интерпретация. Без нее иероглиф не выучишь».

Как отмечает Григорий Галковский, иероглифы, конечно, можно попытаться вызубрить, но их тысячи. И сложность изучения языка в том, что «ты должен лично через себя пропустить всю эту культуру и как-то ее осмыслить». «Образованный китаец знает примерно 3,5 тысячи иероглифов. С таким словарным запасом можно читать любые тексты, слушать новости и все понимать. Но это три с половиной тысячи таких историй, как женщина с ребенком!» - подчеркивает преподаватель.

По его словам, в Пскове есть люди, которые преподают китайский: Ирина Баева, Даниил Дельцов, есть школы и частные репетиторы. «Но если говорить об инициативе внедрения китайского в школьную программу, возникает вопрос: где брать учителей в таком количестве? Например, английский, немецкий, французский - это школа, которая у нас развивается и совершенствуется уже много лет, то есть сложилась определенная традиция. В отношении китайского тоже есть традиция, но из ничего сделать много учителей китайского сложно. Это требует глубокого понимания культуры, а не просто знания иероглифов».

А значит, для того, чтобы быть учителем китайского, нужно хотя бы разок побывать в Поднебесной. «В МГУ и СПбГУ китаистов на стажировку отправляют в обязательном порядке. По крайней мере, раньше так было. Потому что иначе как ты будешь преподавать? Вот не был я никогда в Америке, в Англии, но имею уровень C2 по английскому. С китайским чуть по-другому: нужно посмотреть, как они вообще живут. Потому что все упирается в культуру на всех ее уровнях», - уверен преподаватель.

«С Китаем мы дружим, и это хорошо. Процитирую своего отца, Аркадия Галковского. Когда я собирался ехать в Китай, он мне сказал, что это, наверное, единственное место сейчас, где можно что-то новое выучить. С английской культурой мы давно контактируем, а вот китайская отличается от нашей. Это действительно что-то новое и другое», - говорит он.

В целом, Григорий Галковский считает инициативу изучения китайского в школе хорошей. В том числе, с точки зрения расширения кругозора учащихся: «Как говорил австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Границы моего мира - это границы моего языка». Получается, когда я учу другой язык, расширяю границы своего мировосприятия. И если я учу китайский, то на мир смотрю под другим углом, вижу какие-то вещи, которые никогда не видел. Надо это ученику? Думаю, что да».

Пора учить китайский

Китайский уже второй год преподают в одном из частных образовательных учреждений. «Мы решили открыть курсы китайского языка, потому что почувствовали реальный интерес. В Пскове почти негде было учить китайский. Родители и дети сами начали спрашивать про возможность изучения этого языка, и мы поняли, что пора!» - говорит руководитель образовательного проекта - школы программирования и цифровых технологий «КофеШкола» Екатерина Татаринова.



По ее словам, актуальность китайского языка сегодня очевидна. «Это уже не просто экзотика, это стратегический навык на перспективу. Китай - глобальный экономический лидер, и знание языка открывает огромные возможности в бизнесе, IT, науке и культуре. Мы увидели этот тренд и откликнулись на интерес наших клиентов. Для детей это еще и возможность выделиться - ведь английский знают многие, а китайский пока единицы», - считает она.



При этом руководитель «КофеШколы» отметила, что учить китайский сложно. «Это, конечно, труд. Там своя логика, иероглифы. За первый год реально подготовиться к экзамену HSK 1 - нужно выучить примерно 150 иероглифов. Но сразу скажу: до конца первого года доходят только самые упорные. Нужно каждый день практиковаться, делать домашку, тренировать память. Поэтому ученики китайского у нас самые целеустремлённые», - замечает она.



Многим желающим изучать язык он нужен «на перспективу»: «Китай - это бизнес, технологии, культура, путешествия. Для подростков это ещё и реальный плюс к будущему портфолио: владение китайским сегодня ценится очень высоко. Родители понимают, что ребёнок, который осилит китайский, получит сильное конкурентное преимущество в будущем».



Но чтобы изучение было успешным, нужны хорошие преподаватели. А их поиск в Пскове оказался весьма проблематичным. «Честно говоря, это был квест! Искали долго. Одно дело найти человека, который знает китайский, и совсем другое - чтобы он умел работать с детьми. Пробовали онлайн-занятия с носителями, но там всё строилось на китайском и английском - для ребенка это сложно. Плюс русскоязычных преподавателей в Китае немного. В итоге остановились на преподавателе из Пскова с высоким уровнем - HSK 4. Это реально редкость!» - отмечает Екатерина Татаринова.



Сейчас в школе уже работают два преподавателя. «Китайский у нас запустился ещё в прошлом году - тогда были маленькие группы, и занимались и взрослые, и дети с 10 лет. А в этом году интерес просто взлетел: на бесплатные пробные занятия записалось около 20 детей! Это гораздо больше, чем в прошлом. Конечно, мы понимаем, что не все пойдут на целый год обучения. Поэтому и делаем пробные уроки - чтобы ребенок и родители сразу почувствовали, что это за язык и какие усилия он потребует», - сообщает руководитель школы.

Перспективный язык

Более подробно о языке и особенностях его изучения ПЛН рассказала преподаватель «КофеШколы» Евгения Алексеева. Девушка учится на факультете иностранных языков Нижегородского государственного лингвистического университета по специальности: «Китайский язык и методика его преподавания». «Я сознательно выбрала для себя это направление. Китайский язык был моим хобби - я интересовалась культурой Востока, у меня есть друзья в Китае. Все это мотивировало изучать язык. А в дальнейшем я увидела перспективы этого языка, поэтому стала получать соответствующее образование», - говорит она.

Евгения не раз была в Китае, также она часто общается с носителями языка на сайтах для языкового обмена. «Китайский язык отличается от того же английского. Его учить, конечно, сложнее. Тем более, Китай - это страна, в которой много национальностей, и их диалекты отличаются между собой очень сильно. Поэтому это будет влиять на тот общий язык, который мы учим. Китайские власти его распространяют по всей стране, чтобы все граждане могли общаться на одном языке. В Китае каждый регион уникален, там проживает 56 народностей, каждая из которых разговаривает на своем диалекте. Даже одно и то же слово будет звучать по-разному, если его будут проносить люди из разных регионов», - сообщает она.

Идею ввести в школах преподавание китайского языка Евгения Алексеева считает хорошей. «Я люблю азиатскую культуру, поэтому считаю, что учить китайский язык очень интересно. То есть, можно и английский учить, и как второй язык выбирать китайский, потому что это совершенно другое. Тем самым ребенок сможет понять, к чему у него склонность.

Например, у меня в школе тоже был английский, и он у меня вообще никак не шел. Азиатские языки мне нравились больше. Когда стала учить китайский, у меня было очень много мотивации и интереса к нему», - сказала она.

По ее словам, китайский язык интересен тем, что там есть иероглифы: «Это уже не просто буквы, это рисунки. Язык будет, с одной стороны, развивать творческую составляющую, с другой - логику. Потому что когда мы говорим на китайском языке, мы задействуем оба полушария мозга. Это очень полезно для детей».

Также изучение языка - это возможность показать культуру, потому что большая часть иероглифов «содержит некую философию»: «В самом иероглифе есть определенные элементы, и даже если я встречаю неизвестный иероглиф, могу догадаться о его значении».

Однако, по мнению преподавателя, давать большую нагрузку на уроках китайского языка не следует. Евгения считает, что сначала предмет нужно вводить факультативно. Главное - знакомство с ним. «Для изучения китайского языка нужна хорошая память. Мы должны не только запомнить иероглиф, но еще должны запомнить тон. Потому что если сказать что-то с неверным тоном, то значение слова тоже изменится. Очень много деталей, за которые нужно следить. Поэтому для начала было бы лучше ввести предмет факультативно и посмотреть, как это работает. А в случае успеха эксперимента, вводить китайский в школьную программу как второй язык», - считает она.

Язык может быть полезен в будущем, так как развиваются торговые отношения с Китаем, туризм. Кстати, в Китае не говорят на английском языке. Они учат английский, но большинство на нем не говорит. Поэтому тем, кто захочет в дальнейшем связать свою жизнь с Китаем или там отдыхать, будет очень полезно хотя бы базовые слова знать», - говорит она.

Учиться и учить

Кто же эти дети и взрослые, которые хотят учить китайский? «У меня были разные ученики. Самому младшему - 6 лет. С детьми мы больше знакомиться с Китаем, смотрим иероглифы, слова знакомства. Маленьким язык дается тяжелее. Старшие уже понимают, для чего он им нужен. У кого-то интерес к Китаю, потому что сейчас популярны китайские дорамы, аниме, игры. Кто-то на этой волне приходит изучать, поэтому у них тоже очень много мотивации. А есть дети постарше, которые хотят достигнуть хорошего уровня знания языка и поехать в Китай учиться», - отмечает Евгения.

Есть среди учеников и взрослые люди, которые изучают язык для себя. Например, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Также многие учат язык для путешествий.

Евгения рассказала, что обучение проходит по программе, которая помогает ученику сдавать международные экзамены по китайскому языку. Так, чтобы освоить уровень HSK 1 (базовый) нужно выучить 150 иероглифов.

Но чтобы подготовиться, например, к ЕГЭ по китайскому языку, нужно достичь более высокого уровня. «Я смотрела задания. Чтобы сдать ЕГЭ на хороший балл, надо знать 1500-2000 слов точно», - считает преподаватель.

Кстати, псковские школьники в этом году уже сдавали ЕГЭ по китайскому языку. Точнее, желание пройти госэкамен по этой дисциплине изъявили двое, но в итоге сдавать ЕГЭ пришла только одна школьница - выпускница Печорской лингвистической гимназии. Сейчас девушка учится в Калининграде на учителя русского и китайского языка.

То есть, в некоторых российских регионах уже не только изучают китайский язык в высшей школе, но и готовят преподавателей по этой дисциплине.

«Качество обучения будет зависеть именно от учителя. Поэтому, думаю, что сейчас педагогов начнут готовить более усердно», - отмечает Евгения. По словам девушки, на ее курсе учится 20 человек, и все они преподают.

При этом, введение в школьную программу нового иностранного языка - это, прежде всего, ответственность. С этим согласны представители учреждений образования. «Языковая подготовка в образовательных учреждениях является важной частью интеллектуального и эмоционального напряжения как обучающихся, так и педагогов. Изучение обязательного иностранного языка обяжет учителей учитывать уровень владения языком учащимися, поскольку это станет предметом проверки на итоговой аттестации, в случае выбора. Следовательно, внедрение любого нового иностранного языка представляет собой серьезную ответственность, важную задачу и значимый элемент стратегии всего образовательного процесса», - отметила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова считает, что выбор второго иностранного языка должен оставаться добровольным дополнением к одному иностранному языку, и его «целесообразно осуществлять индивидуально либо коллективно, исходя из особенностей конкретной образовательной программы, целей учащихся и перспектив их дальнейшей профессиональной карьеры». «В целом, я поддерживаю идею разнообразия языковой подготовки и убеждена, что обязательным должен остаться лишь один иностранный язык, как это принято в настоящее время», - отмечает она.

Одним словом, китайский язык многим интересен, знакомство с другой культурой расширит кругозор школьников. А учитывая развивающиеся во многих сферах отношения нашей страны с Китаем, здание этого языка лишним не будет.

Светлана Синцова