Свыше 8,5 тысячи суточных цыплят прошли ветконтроль на границе в Псковской области

С начала 2025 года через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области, должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1 459 животных и 8 517 суточных цыплят, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора

1452 кролика следовали, как и суточные цыплята, из Венгрии, а четыре ослика и три зебры из Латвии. Животные перевозились в Московскую область, а цыплята - в Республику Адыгея.

В ходе ветеринарного контроля сотрудники ведомства установили соответствие состояния здоровья птиц и остальных животных, условий их перевозки, а также ветеринарных сопроводительных документов нормам действующего законодательства.

Все животные и птицы отправились в адреса получателей.