Общество

«Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 сентября. Сегодня речь шла о появлении в русском языке буквы «ё», ее важных функциях и правильном употреблении.

В глубины алфавита ведущая Юлия Магера погрузилась вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.