Общество

Игорь Иванов принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда в «Сириусе»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принимает участие во Всероссийской неделе охраны труда, которая проходит с 15 по 18 сентября на базе университета «Сириус». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Основная тема мероприятия — «Народосбережение — гарантия устойчивого развития». В рамках пленарного заседания министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков представил информацию о текущем состоянии рынка труда, о демографических программах и поддержке материнства.

Всероссийская неделя охраны труда стала одной из ключевых площадок для обмена опытом и выработки решений в построении целостной кадровой политики и системы охраны труда, уточнили в облсовпрофе.