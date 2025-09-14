Псковcкая обл.
Общество

Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября

16.09.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

16 сентября 1987 года 36 стран, включая Россию, подписали Монреальский протокол, ограничивающий производство озоноразрушающих веществ. Этот день ежегодно посвящен пропаганде защиты озонового слоя, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения, предотвращая рак кожи, слепоту и другие заболевания. Большая часть озона находится в стратосфере на высоте 10-40 км.

В 1980-х годах над Антарктидой была обнаружена озоновая дыра. Истощение озона вызвано выбросами хлорфторуглеродов и других опасных веществ. Венская конвенция 1985 года и Монреальский протокол способствовали отказу от 99% этих веществ, пишет calend.ru.

Эти меры также сократили выбросы углекислого газа на 135 млрд тонн с 1990 по 2010 год. Кигалийская поправка 2019 года, направленная на отказ от гидрофторуглеродов, поможет снизить глобальное потепление на 0,4°C к концу века.

Для сохранения озонового слоя необходимо бороться с незаконными источниками вредных веществ и поддерживать выполнение международных соглашений. Традиционно в этот день проводятся мероприятия, лекции и семинары по теме защиты озонового слоя.

Источник: Псковская Лента Новостей
