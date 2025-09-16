Общество

Ресторан «Покровский» в Пскове приглашает на «Воскресные бранчи»

Ресторан «Покровский» в городе Пскове приглашает на традиционные «Воскресные бранчи», сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.

Фото здесь и далее: Ресторан «Покровский»

Бранчи пройдут:

27 сентября - субботний бранч (перенос в честь Дня туризма).

19 октября - посвящено Дню отца.

30 ноября - посвящено Дню матери.

«Воскресные бранчи» - это отличный повод собраться с родными и друзьями.

Время проведения: с 13.00 до 16.00. Аниматор работает на бранче с 13.30 до 15.00.

Стоимость бранча:

Взрослые - 2400₽

Дети 14-17 лет - 1200₽

Дети 8-13 лет - 1000₽

Дети 3-7 лет - 600₽

Дети до 3-х лет бесплатно.

Забронировать билеты на бранч можно по телефону: 500-001. Забронированные билеты подлежат выкупу в срок

не позднее 7 календарных дней до даты проведения бранча. Выкупить билеты можно на лобби-баре, либо в ресторане «Покровский» по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 2.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjcqG2tW