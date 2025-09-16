Общество

Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа

Сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию от гриппа, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

В целях профилактики сезонных заболеваний сотрудники администрации города Великие Луки прошли вакцинацию против гриппа. Среди привившихся — глава администрации Андрей Беляев, его заместители, сотрудники аппарата администрации и городской Думы.

Как отметил Андрей Беляев, вакцинация от гриппа — это важная мера, направленная на сохранение здоровья не только самих сотрудников, но и всех горожан.

«Вакцинация — это один из самых простых и эффективных способов защитить себя и окружающих от сезонных инфекций. Мы своим примером хотим показать, что забота о здоровье — это общая ответственность. Призываю всех великолучан не откладывать и сделать прививку от гриппа», — подчеркнул Андрей Беляев.

Вакцинация продолжается в учреждениях здравоохранения города. Сделать прививку можно бесплатно, обратившись в поликлинику по месту жительства.