Общество

Стартовало серийное производство отечественного банкомата НОБЭКС с высокой степенью локализации

Совместное предприятие, созданное компанией ЛАНИТ и ИТ-холдингом Т1, – новый крупный игрок на рынке банковского оборудования, объявляет о начале серийного выпуска инновационных отечественных банкоматов под брендом НОБЭКС. О работе над прототипом банкомата ЛАНИТ и ИТ-холдинг Т1 заявляли в октябре 2024 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Банкоматы НОБЭКС сочетают в себе передовые технологии и беспрецедентную для рынка степень локализации производства, предлагая принципиально новый подход к организации банковской инфраструктуры в условиях импортозамещения.

Банкоматы НОБЭКС спроектированы и собраны на территории РФ на собственной сертифицированной производственной площадке в Московской области. Это обеспечивает полный контроль цепочки поставок и дает возможность оперативной модернизации под запросы банков. При разработке устройств были учтены требования, которые Минпромторг России предъявляет к оборудованию такого типа, а также актуальные потребности отечественных финансовых организаций к современной платежной инфраструктуре.

Предприятие получило аккредитацию в Центральном банке Российской Федерации как локальный разработчик шаблонов валют, применяемых в новом оборудовании. Банкоматы НОБЭКС прошли сертификацию в Минпромторге и ЦБ РФ и внесены в реестр отечественного оборудования. Ключевое преимущество новых банкоматов - использование местных компонентов и ПО, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ №719 по импортонезависимости промышленной продукции. Отечественный системный блок совместим с разными операционными системами - от привычного Microsoft Windows до Astra Linux. Полный контроль над устройством позволяет работать без иностранных драйверов и в любой момент менять конфигурацию. Особое внимание уделяется безопасности платежей и национальной криптографии – совместное предприятие создало единственный в России Удостоверяющий центр для подписания сертификатов приватных ключей, используемых ПИН-клавиатурами, что гарантирует защиту данных граждан от доступа из-за границы.

Банкоматы НОБЭКС были впервые показаны профессиональному сообществу в рамках крупнейшего мероприятия финансового сектора России и зарубежья – на международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение», который прошел в Москве. Среди представленных в экспозиции банкоматов особое внимание участников форума привлек единственный в России действующий банкомат НОБЭКС, оснащённый первой отечественной ПИН-клавиатурой. Мероприятие позволило продемонстрировать инновационные решения для обеспечения технологической независимости аппаратных устройств самообслуживания в банковском секторе.