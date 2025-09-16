Общество

Кухня родом из Грузии в самом сердце Пскова

Грузия славится своим радушием, щедрыми застольями и умением превращать любую трапезу в праздник. Именно эту атмосферу удалось передать в ресторане GURAVI, который расположился в центре Пскова.

Здесь гостей встречает не просто меню, а настоящее путешествие по разным регионам Грузии.

Ресторан предлагает завтраки - сытные, разнообразные и яркие. Это идеальный способ начать день со вкуса и энергии, как в настоящей тбилисской семье.

В меню - любимые хинкали и хачапури, супы, мясные блюда, в том числе приготовленные на огне, закуски, а также кулинарные находки из разных уголков Грузии.

Коллекция вин - особая гордость GURAVI. Вино здесь не просто напиток, а часть культуры и философии гостеприимства.

Для маленьких гостей предусмотрена уютная детская комната, где дети могут играть, пока взрослые наслаждаются ужином.

В GURAVI можно устроить камерное торжество: банкетный зал на небольшие компании идеально подходит для проведения праздников, семейных встреч.

GURAVI - это не просто ресторан. Это пространство, где в каждом бокале вина и каждом блюде живёт душа Грузии.

Адрес: Октябрьский проспект, 40. Телефон: 8 (900) 990-40-40.

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075 Erid: 2SDnjcvvCXx

