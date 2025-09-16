Общество

Лучшие практики Псковского молодежного кадрового центра представили в «Сириусе»

Лучшие практики Псковского молодёжного кадрового центра впервые представлены на Всероссийской неделе охраны труда. Она проходит с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Организатором выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Фото здесь и далее: пресс-службе ОЦЗН

Руководитель молодёжного центра Максим Ермолин представил гостям форума региональные практики на стенде «Кадровый центр "Работа России"» для молодёжи. За два дня работы стенд посетили больше трёх тысяч гостей, среди них и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Максим Ермолин рассказал о наиболее эффективных подходах, которые применяются в регионе для помощи молодым людям в выборе профессии и успешном трудоустройстве.

Одним из ключевых направлений работы центра является разработка и проведение профориентационных игр. Их уже несколько, и каждая предлагает участникам погрузиться в мир профессий в интерактивном формате. Гости форума воспользовались такой возможностью и попробовали свои силы в VR-игре «Работать в России» и ролевой игре «Кадры». Каждая позволяет «примерить» на себя разные профессии и разобраться в тонкостях трудоустройства. По мнению Максима Ермолина, игровая форма общения с молодыми людьми помогает быстрым и понятным языком объяснить роль каждого человека в сфере занятости.

Молодёжный кадровый центр создан в Псковской области в декабре 2023 года, за это время его специалисты провели больше 160 мероприятий, в которых приняло участие почти 7500 тысяч человек.