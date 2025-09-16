Общество

Стильно, просто и надежно — гибкий кирпич Brilastec для отделки от псковского производителя

Гибкий кирпич Brilastec — это современный отделочный материал, который внешне неотличим от классического кирпича, но значительно легче и удобнее. Его основа — смесь минеральных наполнителей и акриловое вяжущее, что делает плитку гибкой, прочной и удобной в монтаже.

Фото здесь и далее: СМУ-178

Brilastec используются для фасадов, цоколей и интерьеров. Благодаря своей гибкости материал отлично клеится на колонны, столбы, арки, углы и любые криволинейные поверхности.

Более 40 цветов и 3 вида фактуры — легко подобрать под любой стиль фасада или интерьера.

Минимальная нагрузка на поверхность — вес всего 6 кг/м², не требует усиления конструкции.

Долговечность — срок службы до 50 лет без потери качества.

Морозостойкость — выдерживает до 200 сезонов перепадов температур.

Не горит — выдерживает температуры свыше 200°C.

Не выгорает на солнце — сохраняет яркость цвета на протяжении многих лет.

Не боится усадки здания — эластичный, не трескается при деформациях стен или усадке дома.

Паропроницаемость как у дерева — материал «дышит» и предотвращает накопление влаги.

Собственная монтажная бригада, которая профессионально выполнит укладку гибкого кирпича в Пскове, Псковской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Для тех, кто планирует отделку фасада в следующем году, мы предлагаем акцию по фиксированию цены и сроку поставки. Изготовим ваш заказ, когда производство будет наименее загружено, а вы получите продукцию в оговоренный срок по фиксированной цене и со скидкой 10%. Готовый материал будет храниться на нашем складе до 1 июня 2026 года.

Доставка по Пскову бесплатная. В Псковской и Ленинградской областях бесплатная доставка при заказе от 100м2.

Цена — 950 Р/м2

Узнать больше о материале, посмотреть работы и задать вопросы можно на сайте brilastec.ru/kirpich или в Telegram-канале Brilastec.

Ознакомиться с образцами можно по адресу: г. Псков, ул. Металлистов, 25, 7 этаж, а также на улице Ижорского батальона, 24 — выставочный стенд расположен перед центральным входом.

Гибкий кирпич Brilastec: элегантность кладки, легкость монтажа, бесконечность идей!

