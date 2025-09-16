Псковcкая обл.
Общество

Ирина Иванова: «Герои земли Псковской» — это новая волна управленцев, наша элита

17.09.2025 14:14|ПсковКомментариев: 0

Директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала о целях и содержании новой образовательной программы для участников специальной военной операции.

Программа реализуется Корпоративной академией правительства Псковской области при участии преподавателей Высшей школы государственного управления и РАНХиГС и создана для ресоциализации и реинтеграции военнослужащих, которые длительное время служили стране и теперь хотят продолжить службу на гражданском поприще.

«У них есть колоссальный опыт, который ни один гражданский служащий не может представить. Это новая волна управленцев, о которой говорит президент Владимир Путин, — наша элита», — подчеркнула Ирина Иванова.

Она отметила, что программа дает возможность перейти в государственный или муниципальный сектор, но для этого необходима специальная подготовка.

«Мы даем возможность перейти в государственный сектор, на муниципальную службу, на службу региону как таковому. Но для этого необходимо обучить их, рассказать, что такое гражданская служба, какие механизмы здесь действуют. Годовой курс профессиональной переподготовки дает эти фундаментальные знания», — пояснила директор академии.

Также Ирина Иванова объяснила, что обучение построено по модульной системе, аналогичной школьным четвертям. Год разделен на четыре модуля, каждый из которых посвящен ключевым темам: государственная гражданская служба, органы публичной власти, структура местного самоуправления и социально-экономическое развитие региона.

Очная часть представляет собой интенсивное погружение: неделя занятий с утра до вечера — лекции, семинары, зарядка, культурная программа. После этого слушатели сдают экзамены и переходят к двухмесячному дистанционному обучению, которое включает стажировку и общение с наставниками.

«По окончании будет защита диплома, сдача экзаменов, получение документа государственного образца, и будем смотреть на выходе по назначениям», — заключила Ирина Иванова.

«Беседка» — это программа с представителями общественности, культуры, здравоохранения, образования и спорта по вопросам, касающимся их профессиональной деятельности.

Источник: Псковская Лента Новостей
