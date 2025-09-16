Общество

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», — говорится в документе.

Путин поручил кабмину в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Кроме того, региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения Екатерины II.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 17 сентября.

Императрица Всероссийская Екатерина II сыграла важную роль в истории Псковской губернии. Именно по её повелению образована Псковская губерния указом Правительствующего Сената от 23 октября (5 ноября) 1772 года с центром в городе Опочке, а 24 августа (6 сентября) 1776 года Екатерина II подписала указ Сенату «Об открытии Полоцкой и Псковской губерний», в соответствии с которым центром Псковской губернии стал город Псков.

В 1773 году Екатерина II утвердила указы о назначении уездными центрами города Гдов, Невель, Порхов, Себеж и об учреждении судов в Псковской губернии. Указом Екатерины II от 3 августа (16 августа) 1777 года велено «учредить город под наименованием Новоржев».

Кроме существенных изменений в административно-территориальном делении Псковских земель Екатерина II оказала серьёзное влияние и на градостроительство в Псковской губернии. В 1778 году императрица утвердила план губернского города Пскова, на который ориентировались архитекторы XVIII - XIX веков. В этом же году ею были утверждены планы уездных городов Великие Луки и Остров, а также велено было отпустить средства на строительство дороги от Гатчины до деревни Боровичи Псковской губернии. В 1781 году был утверждён «план устройства и урегулирования» города Порхова и гербы Пскова, Великих Лук, Новоржева, Опочки, Острова, Порхова.

Екатерина II внесла свой вклад в открытие учебных заведений и строительство церковных и других зданий в Псковской губернии. В 1780, 1784, 1787 годах маршруты поездок императрицы по стране проходили через Псковскую губернию.

Во время первой поездки Екатерина II повелела отпустить средства на основание казённой полотняной фабрики в Пскове, строительство Троицкого собора в Острове и каменной соборной церкви в Гдове, на заведение в 5 городах губернии школ и сиротского дома в Пскове, строительство 5 богаделен, для оказания помощи мещанам и неимущим гражданам городов Великие Луки, Гдова, Опочки, Острова, Порхова в строительстве жилых домов, внесла пожертвования 4 монастырям в Пскове и Троицкому монастырю в городе Великие Луки, пишет «Псковский край».

В Псковском музее-заповеднике хранится портрет Екатерины II работы известного русского художника Ф. С. Рокотова конца XVIII века.

В Новоржеве на центральной площади установлен памятник великой градоустроительнице. Памятник был открыт в честь 225–летия города Новоржева. Созданием двухметрового бронзового памятника занимался петербургский скульптор Владимир Горевой.