Общество

В России разработан быстрый тест для выявления сальмонеллеза

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики сальмонеллеза, сообщили журналистам в ведомстве.

«Новый тест позволяет обнаруживать ДНК Salmonella всего за 60 минут! Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, пишет «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре добавили, что сальмонеллез - один из самых распространенных пищевых зоонозов, вызванный бактериями рода Salmonella, которые часто встречаются в птице, яйцах и воде. Заболевания могут проявляться гастроэнтеритом, а некоторые штаммы могут вызывать серьезные инфекции.