Общество

Блюда, которые согреют вас этой осенью лучше пледа

Этой осенью забудьте про скучные чаи и серые вечера - настоящие согревающие хиты ждут вас в CHIGUN.

Когда за окном холодает, именно еда становится нашим лучшим другом. Ароматный бульон, чуть острая нотка, горячие угощения на вынос или в компании друзей - всё это создаёт настроение тепла и уюта. Мы собрали пять блюд, которые точно должны попасть в ваш осенний must-eat.

1. Фирменный Том ям

Легенда азиатской кухни в авторском исполнении. Сочный, кисло-острый, с ярким ароматом лайма и специй - он прогоняет осеннюю хандру за считанные минуты.

2. Горячий Рамен

Классика комфорта. Насыщенный бульон и лапша - блюдо, которое будто создано для долгих разговоров и неспешных вечеров.

3. Хрустящий чиз корн-дог

Сырная нежность внутри, золотистая корочка снаружи и тот самый момент, когда сыр тянется метрами. Отличный вариант перекуса для осенних прогулок.

4. Настоящий Хангуг

Традиционный корейский вкус, который переносит в атмосферу улочек Сеула. Сытное блюдо, идеально сочетающее простоту и насыщенность.

5. Атмосфера CHIGUN

Да, это не блюдо, но важный ингредиент. Яркое пространство, дружеская атмосфера и паназиатская еда, - всё, чтобы даже холодный сентябрь казался тёплым.

Все эти согревающие блюда ждут вас в CHIGUN на Октябрьском проспекте, д. 36.

Осень становится вкуснее, когда в тарелке горячий том ям или рамен!

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjdvYdnW