Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Любовь Платова отметила 100-летие в Великих Луках

Свой вековой юбилей в Великих Луках сегодня отметила ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Любовь Платова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фотографии: администрация города Великие Луки

В это знаменательное событие рано утром её поздравили глава администрации города Андрей Беляев, помощник депутата городской Думы Кирилл Кислицин и представители социальной службы.

Любовь Платова родилась 18 сентября 1925 года в деревне Петрово Ивановской области. В годы войны несмотря на свой юный возраст она помогала копать противотанковые рвы, а в 1944 году была призвана в ряды Красной армии.

После окончания войны Любовь Платова вернулась в родную деревню, а в 1946 году вышла замуж. С мужем переехала на Север, где прожила пять лет, а затем — в Орджоникидзе, где родились их две дочери. В 1996 году семья переехала в Великие Луки, и с тех пор город стал для неё вторым домом.

В честь юбилея ей вручили цветы и телефон, а также поздравительные адреса от президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы города Николая Козловского. Почетные гости выразили благодарность за её вклад в победу в Великой Отечественной войне, долгие годы труда на благо Родины и за воспитание детей, которые стали достойными гражданами страны.

«С 100-летним юбилеем Любовь Платову поздравляют не только родные и близкие, но и весь город Великие Луки, гордящийся её историей, подвигом и жизнью, которая является примером мужества, стойкости и любви к Родине», - заключили в администрации.