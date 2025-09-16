Общество

День оружейника в России отмечают 19 сентября

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела, сохранением и приумножением славных традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47.

Этот праздник имеет свою историю. 25 мая 2010 года Владимир Путин (занимающий в то время должность председателя российского Правительства) посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному предприятию «Ижмаш». Премьер-министр осмотрел цеха, которые на протяжении десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым.

Именно во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского оружейника. «Мы стремимся делать все, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений, — сказал конструктор. — Просим Вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников». Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем более, что с подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников.

В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого решения послужило и то, что месяц сентябрь связан с Оружейной палатой Московского Кремля — крупнейшим местом в 16-17 веках производства и хранения оружия в России (согласно исторической справке музейного комплекса «Московский Кремль»). В документах тех лет она именовалась «оружничая», подчеркивая, что все имущество и само здание находились в ведении особого придворного чина — оружничего. В его обязанности входило хранение великокняжеского вооружения, организация производства и закупка оружия, а также последующее его распределение в полки. Хотя точная дата образования самой палаты неизвестна, но пост оружничего впервые упоминается в источниках, дошедших до наших дней, в сентябре 1508 года.

3 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ № 1578, который устанавливал новый профессиональный праздник, «в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости государства», и дату его празднования — 19 сентября.

Оружие применялось человеком с первобытных времен. Сначала это были примитивные палки, позднее — каменные топоры, луки со стрелами и т.д. С появлением навыка обработки металлов появилась и профессия оружейника. С каждым новым веком эти специалисты совершенствовали образцы выпускаемого оружия. Русские оружейники также славились своим мастерством во все времена, пишет calend.ru.

В настоящее время образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, и на оборонную промышленность работают десятки предприятий по всей стране. Так, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) расположены в 64 субъектах РФ, а общая численность работников, занятых в организациях российского ОПК, составляет около двух миллионов человек.

На предприятиях ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, военной и специальной техники, создают уникальные технологии, не имеющие аналогов в мире. Благодаря им российские армия и флот оснащаются стратегическими ракетными комплексами, атомными субмаринами, самолетами и вертолетами, средствами защиты и предупреждения удара. Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные силы РФ всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. Именно поэтому День оружейника — важное и значимое событие для всех специалистов данной отрасли.