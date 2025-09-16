Общество

День секретаря празднуют в России сегодня

Официально профессионального праздника секретарей в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить праздник — День секретаря — и отмечать его в третью пятницу сентября.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженно бесперебойное функционирование офиса, пишет calend.ru.

По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, и все эти люди трудятся по 8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно.

А в недалеком прошлом, в 19 веке, в России чины Коллежского секретаря и Губернского секретаря занимали, соответственно, 10 и 12 места из 14 возможных в Табели гражданских чинов. В противоположность сегодняшнему дню, к секретарям в те времена предъявлялись весьма малые требования: «Да у нас никакого образования не требуется, пиши правильно, вот и все...» (А.П. Чехов).

Кстати, в разных странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует целая неделя офисного работника — последняя полная неделя апреля, а Днем секретаря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.

Напомним, что Международный день секретаря отмечается в среду последней полной недели апреля.