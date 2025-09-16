Общество

Исполнение бюджета Пскова обсудят на сессии городской Думы 30 сентября

Очередная 40-я сессия Псковской городской Думы состоится 30 сентября, данная информация следует из постановления председателя Думы.

В повестку сессии включены 16 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть вопросы о бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, об исполнении бюджета города Пскова за первое полугодие 2025 года, о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Елены Колесниковой, также определят границы новых территориальных общественных самоуправлений.

Сессия состоится в 10.00 по адресу: Псков, площадь Победы, 1 (Городской культурный центр).