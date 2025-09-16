Общество

Обновлённая выставка «Отец Героя» открылась в фонде «Защитники Отечества»

Выставка «Отец Героя», открывшаяся в региональном фонде «Защитники Отечества» в феврале этого года, пополнилась новыми портретами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Героями экспозиции стали родители 12 участников специальной военной операции из Великих Лук, Бежаницкого, Великолукского, Новоржевского, Плюсского и Пушкиногорского районов. Отцы держат в руках фотографии и награды своих сыновей, проявивших мужество и героизм в ходе СВО.

Церемония открытия дополненной экспозиции приурочена ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества. На торжественное мероприятие прибыли родные и близкие ребят, не вернувшихся домой.

Искреннюю благодарность и глубокое уважение родителям, воспитавших истинных патриотов своей страны, выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Спикер заверил, что Правительство Псковской области во главе с губернатором, региональный парламент делают всё возможное, чтобы сохранить память о тех, кто погиб, защищая интересы нашего государства. На захоронениях устанавливают монументы, о подвигах бойцов слагают песни и снимают фильмы, в школах проводят уроки мужества и открывают «Парты Героев».

«Мы эту память будем хранить долго, как и о тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и на протяжении всей нашей многовековой истории. Мы готовы всячески помогать вам и поддерживать. Крепости сил духовных и физических вам. И помните, вы не одни!» - подчеркнул Александр Котов, обращаясь к родственникам.

Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева напомнила, что инициативу Государственной Думы РФ о создании экспозиции «Отец Героя» поддержал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Первыми посетителями выставки стали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Затем, по предложению спикера, к 80-летию Победы выставка пополнилась новыми фотографиями. В июле копию экспозиции разместили в Краеведческом музее города Великие Луки, а в сентябре электронные версии портретов переданы в Дом офицеров военного гарнизона Владимирский лагерь Струго-Красненского района.

«Мы будем продолжать работать над этим проектом, чтобы показать в каких семьях воспитывались эти мужественные, отважные люди», - добавил Александр Котов.

Отметим, что сбор информации от семей своих подопечных бережно и кропотливо ведут социальные координаторы фонда. Фотосъёмка и печать работ организованы аппаратом регионального парламента.