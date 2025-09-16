Общество

Посетителей сельскохозяйственной ярмарки Псковского района просят подготовить различные способы оплаты

В виду неустойчивой работы интернета гостей 25-й сельскохозяйственной ярмарки, которая откроется на парковке торгово-досугового центра Fjord Plaza 20 сентября, просят подготовить несколько видов оплаты, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«Меньше суток остается до яркого события сентября – 25-й сельскохозяйственной ярмарки Псковского района. Подготовка в самом разгаре - на площадке уже разворачиваются торговые ряды и сцена. Овощи, фрукты, мясо и молочная продукция – далеко не весь перечень того, что будет представлено на ярмарке. Здесь можно будет приобрести саженцы комнатных и садовых растений, плодово-ягодных культур, многолетних декоративных растений», - сообщили в администрации.

Также в рамках ярмарки развернется выставка сельскохозяйственной техники белорусского производства. Свою продукцию представит предприятие «Инвет», которое специализируется на производстве пластиковых изделий для различных сфер деятельности.

«Отметим, что предприятие расположено в породненном для Псковского района муниципалитете – Верхнедвинском районе Витебской области. Обращаем внимание гостей мероприятия на то, что в районе проведения мероприятия может быть неустойчивый мобильный интернет, поэтому необходимо предусмотреть разные способы оплаты своих покупок», - добавили в администрации.

Напомним, ярмарка состоится 20 сентября, в субботу, на парковке ТДЦ Fjord Plaza с 8:00 до 15:00.