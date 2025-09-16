Общество

Утро со вкусом и панорамой: завтраки в «СтругановЪ»

Если утро хочется начать не только с кофе, но и с красивого вида, то ресторан «СтругановЪ» - одно из лучших мест для завтрака в городе. Здесь подают завтраки ежедневно с 10:00 до 14:00.

Меню продумано так, чтобы угодить и тем, кто любит классику, и тем, кто ценит эксперименты.

Главное преимущество - это атмосфера: ресторан расположен на Красноармейской набережной и радует гостей потрясающим видом на реку и историческую часть города.

«СтругановЪ» - это не только про вкус, но и про настроение: здесь легко начать день в компании друзей, провести деловую встречу за чашкой ароматного кофе или насладиться неспешным завтраком, наблюдая, как город оживает.

Адрес: Красноармейская наб., д. 16 А

Телефон: 8 (900) 990-09-90

Реклама: ИП Салопова Ю.В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjeu2D8z