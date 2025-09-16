Общество

Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты

Автосалон «Авто-АС» представил внедорожники Omoda C7, а также Jaecoo J7 и J8 на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы решили принять участие в данном мероприятии, поздравить наших дорогих партнеров ПЛН с их юбилеем, продемонстрировать свои автомобили, рассказать людям о том, какие мы автомобили продаем. Рассказать, познакомить с премиальным брендом Amoda и премиальным брендом Jaecoо», - cказал представитель салона Константин Пискунов.

Салон разыграет сертификаты на сервис и на поход в «Двор Подзноева».