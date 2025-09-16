Псковcкая обл.
Общество

Всемирный день без автомобиля отмечают сегодня

22.09.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день без автомобиля (англ. World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта, а также напоминания обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для природы и человека. Ведь на долю транспорта приходится более 70% загрязнения атмосферы.

Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Слишком большое количество машин, и вообще автотранспорта, — проблема не только больших городов. Это проблема уже достаточно давно является глобальной. Автотранспорт разрушает не только биосферу планеты, но и самого человека — подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. А каждую минуту с конвейера сходит новенький «автомобиль-убийца» — такова статистика.

При всем этом темпы производства продолжают расти: автомобиль находится на одном из первых мест среди самых рекламируемых товаров.

Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания, еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 2 тысячах городах мира.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей и мотоциклов просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз в год.

Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия, где-то предлагаются бесплатные прокаты велосипедов.

В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года. В столице традиционно в этот день вдвое снижается стоимость проезда в городском общественном транспорте, а власти призывают автомобилистов отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный, пишет calend.ru.

Также в рамках Дня в разных российских городах проводятся эколого-просветительские и интерактивные мероприятия: велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, матчи по мини-футболу, тест-драйвы экологичных средств передвижения и многое другое.

