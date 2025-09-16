Общество

Ограничить зарплаты главврачей и директоров школ предложили в ГД

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарплаты главврачей и директоров школ — не более чем в два раза выше зарплат сотрудников.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — сказано в письме.

Сергей Миронов отметил, что предел в 100% — это управленческая надбавка, достаточная для оценки повышенной ответственности руководителя, юридически и экономически ее необходимо привязать к зарплате персонала.

Дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат, уверен лидер партии, пишет РИА Новости.

«Сейчас получается все ровным счетом наоборот: руководитель получает много, ему разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. Из-за этого мы наблюдаем чрезмерный разрыв между зарплатами руководства и рядового персонала», — добавил он.

По мнению политика, у обычных врачей, медсестер, учителей это разрушает мотивацию к работе, и такая система оплаты труда способствует профессиональному выгоранию работников, уходу из профессии.

«Во многом по этой причине в школах, поликлиниках и больницах ощущается острая нехватка кадров», – заключил политик.