Общество

Способ получения соцуслуг могут выбрать псковские льготники до 1 октября

Федеральные льготники, проживающие на территории Псковской области, могут изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ), который входит в ежемесячную денежную выплату. Соответствующие заявления от граждан отделение Социального фонда по Псковской области принимает ежегодно до 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в СФР.

«Получать НСУ псковичи могут в натуральном виде или денежном эквиваленте. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг. Это обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортным лечением, проездом к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент этих услуг может выплачиваться полностью или частично, в зависимости от выбранного гражданином перечня. Например, льготник может выбрать обеспечение лекарственными препаратами в натуральной форме и одновременно получать деньги за санаторно-курортное лечение и проезд», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется, в 2025 году она составляет 1 728,46 рубля ежемесячно. Из них на лекарства, медицинские изделия и питание положено 1 331,3 рубля, на путевки — 205,95 рубля и на проезд — 191,21 рубля.

Подавать заявление в 2025 году следует тем льготникам, которые решили в 2026 году изменить НСУ, например натуральную форму на денежный эквивалент и наоборот. Если форма получения набора услуг устраивает льготника, и он не планирует ее менять, подавать заявление не нужно.

Подать заявление на изменение способа получения НСУ можно на портале госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или МФЦ.

При возникновении права на ежемесячную денежную выплату набор социальных услуг автоматически назначается гражданам в натуральной форме. Изменить способ получения на денежный эквивалент можно будет подав заявление до 1 октября следующего года.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, или ветераны СВО получают набор социальных услуг сразу деньгами.

В Псковской области НСУ в натуральном виде получают 22 124 федеральных льготника. Напомним, что к этой категории относятся люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие. С полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг».