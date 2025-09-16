Общество

Более 77 километров берегов очистили от мусора активисты в Псковской области

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Вода России» на территории Псковской области за полгода убрано более 77 километров побережья рек и озер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Силами активистов собрано и вывезено более 225 кубометров мусора.

В экологических субботниках участвовали представители администраций муниципальных образований региона совместно с работниками образовательных учреждений и предприятий, а также волонтерами. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 1,3 тысячи человек.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.