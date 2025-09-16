Общество

Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Фигурное катание» по русскому языку

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Великий, могучий», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чем метафора отличается от оксюморона, и что получится, если не употреблять фигуры речи? Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.