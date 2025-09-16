Общество

Бизнес-ланч за 350 рублей

Для тех, кто работает или бывает в районе Ледового дворца, есть отличный вариант для обеда. На втором этаже здания по адресу: Балтийская, 11, расположено уютное кафе, где каждый день гостей ждёт бизнес-ланч всего за 350 рублей.

Здесь ценят домашний подход к еде: разнообразное меню обновляется ежедневно, поэтому обеды не повторяются и остаются интересными.

Кафе удобно расположено. Это делает его отличным местом для быстрого обеда в рабочий день или для перекуса перед мероприятиями.

Доступная цена, уютная атмосфера и вкусно приготовленные блюда - всё, что нужно для хорошего бизнес-ланча.

Работает доставка: 8 (992) 290-11-60.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН 602701439075. Erid: 2SDnjeh2FwC