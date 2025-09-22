Общество

Где встретить Новый год с размахом: ресторан «СтругановЪ» открыл бронирование корпоративов

Ресторан «СтругановЪ» объявил о старте бронирования новогодних корпоративов 2025 года и уже готов превратить декабрьские вечера в настоящую сказку для компаний любого масштаба.

Фотографии: «СтругановЪ»

Организаторы обещают яркое шоу, насыщенную пятичасовую программу и атмосферу праздника: три часа развлекательного блока от харизматичных ведущих, а затем — дискотека до самого финала. Сюрпризом станут подарки от Деда Мороза и Снегурочки, без которых трудно представить настоящий Новый год.

Главный зал ресторана вмещает до 150 человек. Здесь разные компании собираются за одним праздником, но при желании можно арендовать весь зал только для своей организации. Цена билета в общем зале стартует от 5900 рублей за человека, включая банкетное меню и программу.

Для тех, кто предпочитает камерные вечера, предусмотрен отдельный зал на 40 гостей. Здесь билет стоит 5400 рублей с человека (банкетное меню без программы), но компании могут пригласить собственного ведущего и создать свой уникальный сценарий праздника.

В самые «горячие» даты декабря — 22, 23 и 24 числа — цена билета в общем зале также составит 5400 рублей, но уже с включённой программой.

Бронирование корпоративов уже открыто по телефону: 8 (900) 990-09-90.

