До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 24 сентября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 24 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, а в течение дня воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что вторая часть бабьего лета, по предварительному прогнозу, ожидается в конце текущей недели в Псковской области благодаря антициклону.