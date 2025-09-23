Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23%

С 15 по 21 сентября зарегистрировано 4318 случаев ОРВИ, что на 23,1% выше уровня предыдущей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,9%. В городе Пскове зарегистрировано 1750 случаев ОРВИ, или 40,5% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 14 человек с симптомами ОРВИ, что на 10 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Напомним, в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 45 классов в 18 школах. Также закрыты одна группа в дошкольном учреждении, две группы в двух колледжах.

Ранее врач из Пскова развеяла главные мифы о прививке от гриппа.

22 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ.