Общество

Наталья Никитина вновь возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области

24.09.2025 10:11|ПсковКомментариев: 0

Первое заседание нового состава Общественного совета при министерстве юстиции Псковской области состоялось 23 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве, на заседании избраны председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета.

Фотографии: министерство юстиции Псковской области

Председателем общественного совета вновь избрана Наталья Никитина. Заместителем председателя стал Алексей Иванов.

«Наталья Павловна избиралась председателем общественного совета с 2015 года и глубоко знакома с направлениями деятельности министерства. Алексей Дмитриевич является членом Общественной палаты Псковской области и имеет большой опыт ведения общественной работы», - уточнили в министерстве. 

На заседании также утвердили Кодекс этики члена общественного совета и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в общественном совете при министерстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
