Наталья Никитина вновь возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области

Первое заседание нового состава Общественного совета при министерстве юстиции Псковской области состоялось 23 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве, на заседании избраны председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета.
Фотографии: министерство юстиции Псковской области
Председателем общественного совета вновь избрана Наталья Никитина. Заместителем председателя стал Алексей Иванов.
«Наталья Павловна избиралась председателем общественного совета с 2015 года и глубоко знакома с направлениями деятельности министерства. Алексей Дмитриевич является членом Общественной палаты Псковской области и имеет большой опыт ведения общественной работы», - уточнили в министерстве.
На заседании также утвердили Кодекс этики члена общественного совета и Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в общественном совете при министерстве.