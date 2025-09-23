Общество

МТС сэкономила псковичам на спам-звонках более 5 лет с начала этого года

Цифровая экосистема МТС и сервис «Защитник» проанализировали активность телефонных мошенников в первом полугодии 2025 года. Антиспам-сервис МТС сэкономил псковичам более 5 лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

За шесть месяцев в Псковской области заблокировано более 10 миллионов нежелательных звонков, что на 8% больше, чем было заблокировано годом ранее. Наиболее активными месяцами для спам-атак стали январь, февраль и март — за первые 3 месяца 2025 года злоумышленники звонили псковичам в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. Одному жителю Псковщины с начала года поступило более 11 тысяч сомнительных звонков, которые были отклонены системой.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также предлагали пройти опросы. Чуть реже звонили коллекторы и компании с предложениями товаров и услуг. Также в категории спам-звонков отметились фитнес-клубы, автосалоны и компании по доставке. Средняя длительность ненужных разговоров составила почти 15 секунд.