Общество

Годовой абонемент в аквапарк можно выиграть в псковском ТЦ «Максимус»

24.09.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

Торговый центр «Максимус» готовится отпраздновать свое 22-летие 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в торговом центре. В честь праздника состоится розыгрыш призов, главным из которых станет годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

В рамках мероприятия гости смогут принять участие в лотерее, получив билет для розыгрыша при покупке в любом магазине «Максимуса». Кроме главного приза, будет разыграно более 100 подарков от различных магазинов ТЦ. 

Праздник обещает быть насыщенным: гостей ждут творческие выступления, шоу с ростовыми куклами, ярмарка мастеров и другие развлечения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru