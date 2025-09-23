Общество

Годовой абонемент в аквапарк можно выиграть в псковском ТЦ «Максимус»

Торговый центр «Максимус» готовится отпраздновать свое 22-летие 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в торговом центре. В честь праздника состоится розыгрыш призов, главным из которых станет годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

В рамках мероприятия гости смогут принять участие в лотерее, получив билет для розыгрыша при покупке в любом магазине «Максимуса». Кроме главного приза, будет разыграно более 100 подарков от различных магазинов ТЦ.

Праздник обещает быть насыщенным: гостей ждут творческие выступления, шоу с ростовыми куклами, ярмарка мастеров и другие развлечения.