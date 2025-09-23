Общество

Необычные завтраки на каждый день предложили псковичам

Завтраки давно перестали быть «чашкой кофе и яичницей». Сегодня это полноценный гастрономический ритуал, и, пожалуй, лучшее место, где можно почувствовать размах и неожиданные сочетания, считают в псковском ресторане грузинской кухни GURAVI.

Фотографии: GURAVI

Во время завтрака классика может встретиться с фантазией. Например, хашбраун можно подать не просто с яйцом, а с тартаром из сельди и фундуковым кремом или в версии с груздями и копченой сметаной. «Кажется, что это эксперимент, но вкус получается настолько цельным, что хочется повторить», - заметили в заведении.

Для тех, кто любит сытные утренние блюда, есть шакшука или большой грузинский завтрак с люля и сезонными овощами. А для тех, кто ищет утро «с блеском» - драники из кабачка со страчателлой и красной икрой или блины из шпината с муссом из трески.

При этом можно побаловать себя на завтрак и более привычными блюдами. Это, например, сырники с вишневым конфитюром и крем-брюле, блины с карамелизированным бананом, пшённая каша с облепихой или рисовая с абрикосовым пюре.