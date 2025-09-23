Общество

Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан

Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан. Такой законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проект закона предлагает дополнить статью 5.1 закона от 6 ноября 2014 № 1438-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области» новым абзацем, предусматривающим полномочие правительства Псковской области по установлению иных категорий граждан, которым социальные услуги будут предоставляться бесплатно.

Так, например, в соответствии с базовым стандартом предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, установленным поручением президента Российской Федерации от 9 июня 2025 года № Пр-1309, предусматривается бесплатное предоставление социального обслуживания на дому участникам специальной военной операции, нуждающимся в таком обслуживании.

При дополнении правительством Псковской области списка льготных категорий граждан может потребоваться выделение дополнительных средств из областного бюджета. Размер зависит от количества граждан соответствующих категорий.

Комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.

«Предлагаю депутатам принять проект закона», - сказал вице-спикер Собрания Александр Братчиков.

Проект закона принят во втором чтении. «За» проголосовали 20 человек, не голосовали трое.