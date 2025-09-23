Правительство Псковской области сможет пополнять список льготных категорий граждан. Такой законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Проект закона предлагает дополнить статью 5.1 закона от 6 ноября 2014 № 1438-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования социального обслуживания граждан в Псковской области» новым абзацем, предусматривающим полномочие правительства Псковской области по установлению иных категорий граждан, которым социальные услуги будут предоставляться бесплатно.
Так, например, в соответствии с базовым стандартом предоставления региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, установленным поручением президента Российской Федерации от 9 июня 2025 года № Пр-1309, предусматривается бесплатное предоставление социального обслуживания на дому участникам специальной военной операции, нуждающимся в таком обслуживании.
При дополнении правительством Псковской области списка льготных категорий граждан может потребоваться выделение дополнительных средств из областного бюджета. Размер зависит от количества граждан соответствующих категорий.
Комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект в двух чтениях.
«Предлагаю депутатам принять проект закона», - сказал вице-спикер Собрания Александр Братчиков.
Проект закона принят во втором чтении. «За» проголосовали 20 человек, не голосовали трое.