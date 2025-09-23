Общество

«Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 сентября.

К ведущей Ульяне Лаблюк вновь пришла инструктор-дрессировщик, кинолог, специалист по коррекции поведения, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по поисково-спасательной службе, руководитель кинологического отдела в благотворительном проекте «Дело в собаке», соучредитель ПРОО «Зоозащита» Юлия Иванова, которая занимается с собаками с 2002 года. В студии также поприсутствовала её питомица Микассу — она работает по поиску наркотических веществ и готовится по поиску тел погибших.

Серия выпусков с Юлией Ивановой посвящена нюансам воспитания и базовой дрессировки собак. Прошлый был посвящён организации режима дня, на этот раз речь пойдёт о важности налаживания контакта с собакой, развитии пищевой мотивации и полезных нагрузках.

Какие упражнения помогут наладить взаимодействие, и для чего это нужно? Какие лакомства лучше выбирать для занятий? Как нагружать собаку, чтобы не навредить? Какими должны быть правильные прогулки, и в каком количестве требуется общение с другими собаками? Что делать, если пёс не хочет общаться с сородичами?