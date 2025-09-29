Общество

«Дневной дозор»: Как оценивается градостроительная политика в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как оценивается градостроительная политика в Пскове?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Группа архитекторов и искусствоведов Пскова написала коллективное обращение к городским властям по поводу градостроительной политики в областном центре. В письме авторы, в частности, выразили недоумение из-за ликвидации должности главного архитектора Пскова, а также по поводу состава Градостроительного совета. Кроме того, искусствоведы и архитекторы заявили о целом ряде проблем, которые, на их взгляд, существуют в Пскове. И о застройке многоэтажных зданий между микрорайоном Овсище и памятником Александру Невскому, и о появлении «кота-скалодрома» на набережной у памятника солдату Первой мировой войны. В письме было указано и на необходимый ремонт мемориального комплекса Сквера защитников Отечества и монумента 50-летия Красной армии в Крестах. Помимо прочего не устраивает архитекторов и то, что улица Пушкина застроена павильонами. Данное обращение было направлено в городскую Думу и ждет своего рассмотрения. Получат ли архитекторы и искусствоведы ответ на свое обращение? Действительно ли власти Пскова должны пересмотреть подходы к градостроительной политике? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин сообщил, что совместно с архитекторами, общественными организациями и лицами, уполномоченными принимать решения в сфере градостроительства, активно ведутся работы по улучшению внешнего облика города и его благоустройству. По словам Бориса Елкина, мнение жителей города, конечно же, учитывается при принятии градостроительных решений, но приоритетным все же является мнение специалистов в этой сфере.

«Могу сказать, что этой работой мы активно занимаемся во всех направлениях. Буквально недавно завершилась наша история с заменой вывесок в городе. Это касается вывесок именно объектов торговли, и не только нашего бизнеса. В ближайшее время начнем заниматься нестационарными торговыми объектами, соответственно, убирая лишний визуальный шум, тем самым улучшая градостроительный облик города. Что касается работы, то она ведется в ежедневном режиме. У нас не одна комиссия создана, чтобы облик нашего города стал лучше, приятнее, функциональнее, удобнее. И это касается и градостроительного облика города, это касается и объектов благоустройства. Работу мы ведем совместно с нашими городскими архитекторами, совместно с нашими общественниками и, соответственно, с уполномоченными лицами. Многие решения мы принимаем комиссионно, и большинство, кстати, стоит отметить, что единогласны, значит, мы идем в верном направлении. Понятное дело, что мнение жителей нам очень важно, и мы его учитываем, потому что именно наши жители потом будут эксплуатировать, использовать и ходить по нашим улицам. Но надо понимать, что, конечно, основным приоритетом является мнение компетентных специалистов».

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко сообщил о том, что обращение от архитекторов и искусствоведов города действительно поступило в Псковскую городскую Думу, а также рассказал о том, какие меры и когда будут приняты по данному обращению.

«У общественников свое мнение, свои взгляды. Они собрались, обсудили и выразили свою позицию в обращении, которое они написали. Но вопрос, который поступил от этой инициативной группы, будет рассмотрен в октябре депутатами Псковской городской Думы. Я планирую и ожидаю, что по итогам обсуждения будут выработаны конкретные предложения по решению проблем, связанных с сохранением псковского историко-культурного наследия. И важно, чтобы принятые решения были не только эффективными, но и учитывали интересы всех заинтересованных сторон. Я имею в виду и той группы, которая написала это письмо, и возможности, которыми располагают и Дума, и администрация города Пскова».

В градостроительной политике Псковской области и Пскова, по мнению главного архитектора региона Евгения Шапкина, есть серьезные, можно сказать, глобальные изменения — и в лучшую сторону. Он сообщил, что с 2023 года во всех субъектах Российской Федерации появилось понятие «согласование архитектурного градостроительного облика», вследствии чего все новые постройки должны эту процедуру согласования проходить. Евгений Шапкин рассказал, что достаточно большое количество застроек в нашем регионе всем архитектурным требованиям соответствуют. Архитектор также уточнил, чьи мнения учитываются при формировании градостроительного облика города.

«С 2023 года по всей Российской Федерации, во всех субъектах появилось понятие согласования архитектурно-градостроительного облика. То есть объекты строительства, которые получили новые градпланы, обязательно идут под процедуру этого согласования. Управление архитектурно-градостроительным обликом тесно работает с комитетами. В городе Пскове создана комиссия, где рассматриваются эти объекты. И нужно понимать, что к архитектурномо-строительному облику есть определенные требования. Основные — это безбарьерный доступ, что касается жилья, это разнообразие фасадов, то есть цветовые решения. А самое главное, что касается жилой застройки — это двор без машин, то есть у нас приватная территория. И под этот безбарьерный доступ с 2023 года достаточно много проходило живой застройки в Борисовичах, Овсищах, в которых проекты соответствуют требованиям. Но стройка - процесс длительный. Он живой. А результаты, надеюсь на положительные, конечно, увидим весной следующего года. По охране культурного наследия есть методический совет, есть две секции, которые рассматривают, где присутствует профессиональное сообщество, также существует градсовет. Поэтому, я считаю, мнение учитывается. Не хочу забегать вперед, но возможно, при правительстве Псковской области в ближайшее время будет создана комиссия по рассмотрению объектов на предмет согласования архитектурно-градостроительного облика».

Депутат Псковской городской Думы по 12-му избирательному округу Григорий Стороненков поделился своим мнением по поводу поступившего от архитекторов и искусствоведов обращения в городскую Думу, и с их мнением по поводу застройки района Овсище он не совсем согласен. Депутат также рассказал о том, почему заседание комитетов гордумы по обсуждению этого обращения - не состоялось.

«Да, было такое обращение. У нас должно было быть совместное заседание по этому вопросу. К сожалению, он не состоялся, потому что некоторые депутаты на выезде комитета ЖКХ не смогли собраться. Комитет по градостроительству был готов, но не состоялось. Рассмотрение этого вопроса перенесли на 1 декабря. Действительно, некоторые замечания можно принять, некоторые вопросы стоит рассмотреть. Понятно, что, если есть какие-то волнения, надо это вынести на обсуждение и выслушать, и обсудить с участием специалистов. В открытом обсуждении рождается более правильное и взвешенное решение. Так что готовы рассматривать, готовы обсуждать и вырабатывать решения и рекомендации. Теряется видовая связь между памятником Александру Невскому, Троицким собором и Снетогорским монастырем. Но это с точки зрения специалистов, хотя есть четкие видовые связи, отмеченные в проектах планировки, которые отражены как в проекте планировки Овсищ, так и в проекте планировки территорий, расположенных между Соколицей и микрорайоном Овсище. Там они учтены. Давайте послушаем, какие есть контраргументы. Хотя в большей степени это вопрос не к городу, потому что это уже район. Городская власть тут не может давать какие-то рекомендации, как-то изменять ситуацию. Это не в нашей власти. Но явно при выдаче разрешения на строительство этого микрорайона проводилась госэкспертиза, в которой были учтены все обстоятельства, в том числе ограничения, накладываемые сетевыми связями».

Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева сообщила, что такое письмо было направлено в городскую Думу из-за того, что действительно важные вопросы, касающиеся градостроительства, либо не обсуждаются, либо же при их обсуждении не учитываются мнения профессиональных сообществ. По ее мнению, именно поэтому многие архитектурные решения, в том числе и малые архитектурные формы, выглядят безвкусно. Также искусствовед недовольна отменой заседания комитетов гордумы по данному обращению. По словам Ирины Голубевой, она понимает, что - депутаты люди занятые, но если же совещание было запланировано заранее, то оно должно было состояться.

«Я видела это письмо. В нём очень разнонаправленные вопросы, в частности и градостроительные, о Детском парке и застройках неподалёку от памятника "Ледовое побоище". Другой вопрос о благоустройстве в городе, связанный с детскими площадками. Людей совершенно возмущают коты-скалодромы. Это вопросы к Градостроительному совету, в том числе к администрации. Потому что наши неравнодушные граждане и общественники считают, что такие вопросы надо обсуждать на Градостроительном совете, а они, эти вопросы, не обсуждаются. В городе есть региональное отделение Союза архитекторов, региональное отделение Союза реставраторов, где профессионалы могли бы высказать свое мнение о том, насколько правильно размещение каких-то объектов, насколько это сделано вообще с художественным или антихудожественным вкусом. Непонятно, откуда возникают так называемые малые формы и кто их проектирует. А можно было бы это обсуждать. Мы обсуждаем транспортные остановки и в центре, и в спальных районах, какими они должны быть. Киоски, ларьки иногда, это тоже важно. А вот то, что у нас в городе площадок много, в которых размещаются объекты, совершенно противоречащие всей атмосфере исторического поселения, это почему-то не обсуждается. Безвкусица и антихудожественные вещи. Это можно было бы на градсовете обсудить, получить хорошие профессиональные замечания».

Псковский архитектор Владимир Васильев был не в курсе того, что его коллеги - архитекторы и искусствоведы Пскова написали коллективное обращение. Хотя по его словам, именно он всегда занимался составлением таких обращений от имени Псковского отделения Союза архитекторов и направлял в органы власти. Владимир Васильев убежден, что архитекторы должны воспитывать новыми постройками вкус у горожан, и только тогда в ответ будет поступать грамотная критика, которая обязательно должна быть. Также он поделился своим отношением к проблематике, выраженной в обращении архитекторов к органам власти.

«Я к этому отношусь следующим образом. Да, застройка там, к сожалению, неуместна, но то, что сделано, то сделано, назад пути нет. И разговаривать по этому поводу считаю просто неконструктивно. По поводу скалодрома, гигантского кота возле здания бывшей первой псковской гимназии, она же усадьба Бекляшова, да, тоже, может быть, не совсем уместное дело, но особой трагедии я в этом тоже не вижу. Застройкой улицы Пушкина павильонами не только архитекторы, но и многие псковичи возмущаются. С другой стороны, если бы мы провели референдум или опрос общественного мнения, то, как мне не горько признаваться, большинство были бы сторонниками этих павильонов, потому что народу нравится, когда красиво, когда много что можно купить. А вот что касается монумента первым победам Красной армии, я в свое время детально изучал этот вопрос, еще в 17-м году готовил проект предмета охраны, и я представляю, что там монумент находится в печальном состоянии. Не сам обелиск, а всё окружающее благоустройство. Мало того, что оно сделано процентов на 15 от задуманного авторами, так оно ещё и находится, к сожалению, в печальном состоянии. А для кого тогда архитектурные решения, если не для людей? Другое дело, что это процесс обоюдный. Мы должны воспитывать новыми постройками, новыми памятниками, скульптурами вкус наших горожан и, соответственно, в ответ получать правильную, грамотную критику, которая всегда должна присутствовать. Потому что без критики - как нож затупится без точильного камня, так и мозги архитекторов и скульпторов будут тупеть без критики. И его нам не хватает».

По итогам сегодняшней программы мнения экспертов разделились. Некоторые собеседники отмечали, внешний облик города год от года меняется к лучшему — это есть видимый результат грамотной градостроительной политики. Часть экспертов отмечала, что некоторые важные градостроительные решения принимаются без учета мнения специалистов в области архитектуры и искусствоведения. Некоторые представители архитектурного сообщества, на точку зрения которых мы рассчитывали, и вовсе отказались давать комментарий, ссылаясь на то, что все равно к их мнению никто прислушиваться не будет, а в очередной раз давить на больной мозоль - не хочется. Так или иначе, очень бы хотелось, чтобы и члены экспертных сообществ в сфере архитектуры и искусствоведения и органы власти прислушивались к мнению друг друга и действовали сообща, чтобы облик города преображался в лучшую сторону - без ущерба историческому наследию, поэтому надеемся, что перенесенная встреча для обсуждения обращения все же состоится в запланированный срок.

