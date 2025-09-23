Общество

Крыша без швов и мусора: как в Пскове применяют практичную технологию капремонта кровель

В Пскове при капитальном ремонте многоквартирных домов всё чаще используют метод, который ещё недавно считался нестандартным. На первый взгляд — обычная работа на крыше. Люди в касках, техника, передвижные установки. Но если присмотреться, видно: подрядчики не срывают сразу всё покрытие, не загружают мусор в самосвалы и не перекрывают весь дом на месяц. Вместо этого они перерабатывают старую кровлю прямо на месте, превращая её в новое покрытие. Этот подход называется ВИР — восстановление и использование рубероидов.

Технология позволяет дать старому кровельному слою вторую жизнь. Весь процесс — от снятия до укладки — проходит на крыше. Старый рубероид измельчается, проходит через установку терморегенерации, в которой материал очищается от влаги, прогревается и обогащается новыми добавками. В результате получается горячая однородная масса, которая укладывается сплошным слоем толщиной около 18 миллиметров. Она застывает прямо на кровле, образуя монолит без стыков и швов. Новое покрытие не боится перепадов температур, не трескается, не пузырится, не расслаивается и не даёт протечек.

Погодные условия Псковской области — постоянный вызов для кровельщиков. Влажная осень, перепады температур зимой, оттепели, снег с дождём и резкое потепление весной — всё это приводит к тому, что швы на старых рулонных покрытиях расходятся, вода проникает под слои, материал вздувается и теряет герметичность. Новый метод исключает такие слабые места. Покрытие цельное, без нахлёстов и соединений, а значит — и без традиционных зон риска. Кроме того, переработанная масса обладает высокой адгезией — она заполняет микротрещины и неровности основания, сцепляется даже с сыпучими участками, не требуя дополнительного ремонта стяжки.

Работы ведутся с минимальным количеством огневых процессов, что повышает безопасность. Установки мобильны, а при необходимости могут работать в две-три смены. Важно и то, что мусора практически нет, так как переработка идёт в замкнутом цикле, и старое покрытие не уходит в контейнер, а остаётся на кровле — но уже в виде нового слоя.

Жильцы многоквартирных домов чаще всего даже не вникают в технические детали. Их интересует одно: будет ли течь? По словам подрядчиков, если технология соблюдена — нет. Покрытие герметичное, пластичное, не даёт усадки и не лопается в мороз. Гарантийный срок с защитой от ультрафиолета — восемь лет, но по факту оно служит дольше. На самых первых объектах Пскова покрытие стоит уже десять лет без единой латки.

В Пскове эта технология применяется уже больше десяти лет. Первой и имеющей самый большой опыт организацией, внедрившей её в городе, стало ООО «СМУ-178». За это время компания отремонтировала более 80 объектов — в разных частях города и области, в разные сезоны, в том числе и в зимнее время года. По словам директора ООО «СМУ-178» Виноградова Виталия Александровича ВИР позволяет работать «участками» — нет нужды вскрывать всю крышу сразу, как при классическом капремонте. Это практически исключает вероятность затопления квартир при внезапной смене погоды. Участок открыли — и тут же закрыли новым материалом. Кроме того, как бы хороша не была технология, всегда важна организация процесса, опыт исполнителей и доверие к подрядчику, его репутация. Постоянные опытные бригады ООО «СМУ-178» а также принципы сотрудничества позволяют иметь и о технологии, и о компании в целом только положительные отзывы.

Если ваш дом стоит в плане капремонта — не поленитесь уточнить, какой метод применяют. Вопрос не праздный. От него зависит, как долго в вашей квартире не появится ведро под протечку.

