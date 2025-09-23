Общество

Быстро и без потерь: как современная техника помогает псковским аграриям в сложных погодных условиях

В Псковской области завершается уборочная кампания, начался посев зерновых под урожай будущего года. 2025-й выдался непростым для сельхозпроизводителей, но они с оптимизмом смотрят в будущее, строят планы по расширению обрабатываемых площадей и закупке дополнительной техники. Псковская Лента Новостей пообщалась с заместителем генерального директора ООО «ПсковАгроИнвест» Андреем Тумановым и узнала, как дождливые месяцы сказались на урожайности, какие работы ведутся в полях на данный момент, и как благодаря новейшим цифровым разработкам получается достигать высоких результатов.

ООО «ПсковАгроИнвест» осуществляет полный цикл производства - от выращивания зерновых и заготовки кормов до готовой животноводческой продукции, поступающей на столы потребителей. В связи с этим культуры, которые выращивает предприятие, из года в год традиционные, а вот площадь посева может разниться с учётом погодных условий.

«В этом году они довольно тяжёлые, мы не смогли посеять порядка 2200 га. Пшеницу озимую в целом по предприятию посеяли на 2,5 тысячи га, озимый рапс - 470 га, яровой ячмень - 800 га, многолетние травы - 1800 га, яровой рапс - 800 га. Также сажаем горох на зерно, кукурузу на силос или зерно в зависимости от объёмов и потребностей животноводческого комплекса, в этом году удалось посеять 600 га, хотя обычно больше, порядка 1100-1200 га. Сокращение урожая по озимым произошло примерно на 50%, большое количество осадков не дало пшенице и рапсу налиться, набрать тот вес, который планировался. По яровым культурам - в период сева произошло большое вымокание площадей, некоторые участки были подтоплены водой, и просто не было всходов», - описал положение дел Андрей Туманов.

На данный момент предприятие завершает уборку озимой пшеницы и ячменя в полях, в которых не было возможности работать в дождливом августе. Также производится третий укос многолетних трав, заготовка кукурузы на силос, на минувших выходных уже заложили 100 тонн. Продолжается посев озимых - рапс уже посеян на 500 га, озимая пшеница на 1200 га.

В полях задействовано много техники, в основном, производства российской компании Ростсельмаш, с которой предприятие давно и продуктивно сотрудничает. Почву к посеву готовят тракторы известного бренда, на кормозаготовке работает силосоуборочный комбайн отечественного производителя, также к уборке в этом году привлекались четыре зерноуборочных комбайна RSM 161 и два ACROS 595.

«RSM 161 - это полноценный современный комбайн на одном уровне с любой другой европейской техникой. Они более совершенные и производительные, чем предыдущие модели, у них меньше потерь, а, значит, уборка ведётся более качественно - разница составляет порядка 30%. На большой урожайности им работать проще. У них и жатка больше, и площадь обмолота, и бункер - все эти параметры, естественно, сказываются на производительности. Четвёртый такой комбайн мы купили в прошлом году, пока имеющиеся машины закрывают наши потребности, но уже смотрим в сторону приобретения дополнительных. Потому что сроки у нас сокращенные, погодные условия тяжелые, надо проводить уборку максимально быстро», - подчеркнул заместитель генерального директора ООО «ПсковАгроИнвест».

Он уточнил, что при приобретении новой техники предприятие будет рассматривать варианты комбайнов с различными цифровыми опциями. С каждым годом агромашины Ростсельмаш совершенствуются, внедряются новые элементы, в том числе автоматизированные системы. Отдельным интересом специалист отметил электронную систему РСМ Агротроник Пилот 1.0, которая позволяет управлять техникой в автоматическом режиме. Механизатору в процессе работы не нужно следить за направлением движения, за него это делает электроника, благодаря чему можно уделять больше времени прицепному орудию. Цифровые разработки не только облегчают работу механизатора, но и способствуют повышению продуктивности его труда, увеличению производительности, позволяют проводить работы более точно и качественно, минимизировать потери при сборе урожая, снизить расход топлива и сократить время обработки участков.

Механизаторам работать на автоматизированных машинах комфортно и удобно, но для этого нужен определённый опыт. Аграрий пояснил, что с большой жаткой не каждый сразу справится, но современные системы помогают нивелировать ошибки молодых механизаторов и позволяют им работать на уровне высококвалифицированных специалистов. Сотрудники предприятия ежегодно проходят обучение, а решать возникающие вопросы в полях помогает сервисная служба «Еврохимсервиса». Также представители дилера участвуют в подготовке машин к сезону.

«Современная техника высокоэффективна в случае, если её использовать правильно и квалифицированными кадрами. Она гораздо меньше простаивает, нежели старые комбайны, которые тяжелее обслуживать. На небольших полях, возможно, на RSM 161 не так удобно крутиться, как на маленьком комбайне, но в целом для Псковской области он хорошо подходит и позволяет убирать большие площади. На территории региона представлено довольно много техники Ростсельмаш, это различные разновидности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающие машины, опрыскиватели. Все машины обслуживаются «Еврохимсервисом», дилер хорошо справляется со своими задачами», - подытожил Андрей Туманов.

