Псковские росгвардейцы приняли участие в субботнике вблизи часовни князя Владимира

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в осеннем субботнике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фотографии предоставлены пресс-службой управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие прошло на территории часовни князя Владимира, крестителя Руси, расположенной на въезде в деревню Будник Псковского района. Представители ведомства оказали помощь в благоустройстве прилегающей к часовне территории. Для стражей порядка такая работа — это не просто вопрос эстетики, но и важный аспект духовной и социальной жизни, заметили в управлении.

Служитель часовни поблагодарил сотрудников Росгвардии за отзывчивость и пожелал духовного мира.

Часовня князя Владимира равноапостольного в деревне Будник была построена в 1999 году. На ее северном фасаде размещено изображение князя Владимира с крестом и свитком, а на южном — изображение княгини Ольги, также с крестом и макетом Троицкого собора.

28 июля, в день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира, перед часовней проходит молебен с водосвятием, в котором ежегодно участвуют росгвардейцы.