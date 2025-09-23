Псковcкая обл.
Общество

День встречи со старыми друзьями отмечают 26 сентября

26.09.2025 07:00

Дружба — одна из величайших социальных и нравственных ценностей человечества. Поэтому не удивительно, что ей посвящено множество праздников. Один из них — День встречи со старыми друзьями, который отмечается ежегодно 26 сентября. Хотя основатели и обоснование для выбора даты праздника не известны, но это не умаляет его значимости и актуальности. Ведь этот день — еще один повод, чтобы вспомнить о своих старых добрых друзьях и, конечно же, встретиться с ними.

Зачастую жизненные обстоятельства и ситуации разводят друзей по городам и странам, а социальные сети и интернет, к сожалению, многим сегодня заменяют живое общение с людьми. Но, надеемся, что у каждого есть настоящий друг — тот, с кем «в огонь и в воду», в радости и в горе, и с которым есть, о чем просто помолчать. Обычно друзей связывают общие интересы и увлечения, пережитые вместе радости и невзгоды, умение прийти на помощь в любую минуту.

Но в суете современной жизни, рабочих и бытовых проблемах очень часто мы забываем об общении со старыми друзьями, откладываем звонок или встречу на потом… И так каждый день. Но все же бывают моменты, когда нам безумно не хватает этого общения. Видимо, так и возник сегодняшний праздник – чтобы напомнить людям о важности и ценности настоящей человеческой дружбы и встретиться со старыми друзьями.

Ведь помимо помощи, взаимопонимания и общения, благодаря друзьям, человек получает много положительных эмоций, обретает чувство безопасности. Настоящий друг не бросит в беде, поддержит в сложной ситуации, выслушает в любое время дня и ночи, закроет глаза на недостатки, порадуется за успехи… А ведь это очень много! Это, в том числе, и делает нас счастливыми. Причем дружеские чувства не зависят ни от пола, ни от возраста человека. Хотя считается, что женщины и мужчины по-разному воспринимают дружбу, пишет calend.ru.

Кстати, ученые тоже не обделили дружбу своим вниманием и даже выявили несколько интересных фактов об этом явлении. Например, считается, что человек начинает осознавать такое понятие, как дружба, в возрасте девяти месяцев. Общение с друзьями полезно для здоровья — так как помогает человеку получить психологическую разрядку, способствует снижению уровня тревоги и стресса, благоприятно сказывается на гормональном фоне организма, а значит — продлевает жизнь. Также исследования показали, что люди, которые общаются с друзьями регулярно, сохраняют здоровье до преклонных лет и живут дольше, если видятся с товарищами чаще, чем с родственниками.

Лучшим же способом отпраздновать сегодняшний праздник, конечно, будет встреча со старыми друзьями, тем более, если вы их давно не видели. Можно устроить вечер воспоминаний дома или в кафе, съездить на природу или устроить пикник, посетить культурное мероприятие или вообще уехать в поход. Главное, чтобы вам с друзьями это было в радость. Если нет возможности встретиться лично, позвоните своему другу, а вдруг ваш звонок — это то, что ему в данный момент времени жизненно необходимо. Цените и берегите своих друзей, ведь настоящая дружба существует.

Источник: Псковская Лента Новостей
