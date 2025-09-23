Псковcкая обл.
Общество

Утренний самолет Москва — Псков вылетел из аэропорта

26.09.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Самолет Москва — Псков вылетел из Москвы в 10:20, следует из онлайн-табло аэропорта «Внуково».

Ориентировочное время прибытия в Псков — 11:15.

Напомним, ранее вылет самолета рейсом Москва — Псков был отложен на 1 час.

